‘Efsus-Eshab-ı Kehf’ kalemi ABD’deki fuarda görücüye çıktı

Türkiye’nin 2 el yapımı kalem ustasından biri ve aynı zamanda da ney yapımcısı olan Mehmet Çakar tarafından yapılan ‘Efsus-Eshab-ı Kehf’ adlı kalem, Afşin’in ve Eshab-ı Kehf’in uluslararası arenada adının duyulmasını sağladı.

Mert Dağürküden ile kurduğu Stüdyo Ağaçkakan adlı atölyesinde reçine, altın, gümüş gibi malzemeleri, kendine has tarzı ile 7 yıldır bir birinden farklı el yapımı kalemler tasarlayan Mehmet Çakar, Afşin’de bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi’ndeki Selçuklu motiflerini ‘Efsus-Eshab-ı Kehf’ adını verdiği kaleme işledi. Stüdyo Ağaçkakan markası ile Mert Dağürküden ile beraber hummalı özgün çizgilerle Anadolu ruhunu farklı kalemlerle yeni bir heyecanla tüm dünyaya tanıtan genç ekip, ABD’de düzenlenen dünyanın en önemli kalem fuarı olan DC Pen Show’da Türkiye’yi “tek kalem markası” olarak temsil etti. Afşin’de yaşayan ve aynı zamanda kalem koleksiyonu bulunan avukat Hacı Bayram Arıkan’ın önerisi ile el emeği ve göz nurunun ürünü olarak ortaya çıkan ‘Efsus-Eshab-ı Kehf’ adlı kalem, fuarda yerini aldı.

Bu alanda adından söz ettiren sayılı ustalardan biri olan kalem ustası Mehmet Çakar, dünyanın 20’ye yakın ülkesindeki ustaların eserlerinin sergilendiği fuarda Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduklarını söyledi.

ABD’deki fuarın, kalem olimpiyatları olarak nitelendirildiğini ifade eden Mehmet Çakar, el yapımı kalemlerin tasarımlarının ülkeden ülkeye değiştiğine dikkati çekti.

Fuarda kendi tasarımı olan Anatolia, Ayasofya ile Efsus-Eshab-ı Kehf’in yanı sıra Japonların kullandığı Urushi tekniği ile yapılmış kalemleri sergilediklerini anlatan Çakar, “2014 yılından beri el yapımı kalemle uğraşıyoruz. 15 yıldır da ney yapımcısıyım. ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ve kalem olimpiyatları olarak görülen DC Pen Show’da Türkiye’yi tek kalem markası olarak temsil etti. Aşağı yukarı, 15-20 ülkedeki ustaların ellerinden çıkan kalemlerin sergilendiği bir fuardan bahsediyoruz. Birçok kalemle bu fuara katıldık. Ayasofya kalemimiz vardı. Anatolia modelimiz var. Karakteristik bir modelimiz oldu. Bir de Urushi kalemlerimiz var. Bu türdeki kalemleri de Türkiye’de biz yapıyoruz. Japonların özel bir boyama tekniği var Urushi cilalıları ile. Bir kalemin yapımı yaklaşık 45-50 civarında sürüyor. Onları da götürmüştük. Altın ve gümüş tozları ile süslediğimiz kalemler. Hedefimiz de Urushi tekniklerini kullanarak bizim motiflerimizi işlemek istiyoruz. Türk, Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işleme yönünde çalışıyoruz” dedi.

Efsus-Eshab-ı Kehf adını verdikleri dolma kalemin İtalyan reçinesi ve gümüş işlemesiyle dikkatleri üzerine çektiğini vurgulayan Mehmet Çakar, “Kalemin üzerinde gümüş malzemeler var. Bu malzemelerde Selçuklu motiflerini kullandık. Kalemi tasarlarken Bayram Bey’le daha önceden görüşmelerimiz oldu. Selçuklu motifleri ile beraber Efsus ismini koyma kararını aldık Bayram Bey’le. Dış gövdesinde popüler markaların kullandığı İtalyan reçine denilen özel bir malzemeyi tercih ettik. Turuncu ve siyah renkleri kullandık. Tamamı tornada elle yapıldı. Yaklaşık 7-8 saatlik bir sürede tamamlandı. Efsus-Eshab-ı Kehf kalemimiz fuarda alıcı buldu” ifadelerini kullandı.

“Afşinli kalem severe teşekkür”

Çakar, “Efsus dolma kaleminin ortaya çıkmasına vesile olan ve aynı zamanda dolma kaleme ilgisi olan Afşinli Avukat Hacı Bayram Veli Arıkan’a teşekkür ediyorum. Dolma kalemi tasarlamamı benden kendisi istedi ve bana Eshab-ı Kehf’in fotoğraflarını göndererek oradaki Selçuklu motiflerini dolma kaleme beraber kaleme aktardık. Tasarlama aşamasında fikirleri bizim için önemli oldu. Ortaya böylesine nadide bir eser çıktı. Kendisi için de özel olarak bu kalemden bir tane yaptık“ dedi.