Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öztunç ve Torun’dan B Termik Santrali devrediliyor iddiası
Öztunç ve Torun’dan B Termik...
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka...
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda zehirlenmesi geçirdi
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda...
Sağlık Hizmetleri MYO, 2 bölümde daha öğrenci alacak
Sağlık Hizmetleri MYO, 2 bölümde...
banner191
banner162

EDK üyesi dağcılardan Süphan Dağı tırmanışı

Elbistan Dağcılık Kulübü (EDK) dağcıları, 4 bin 56 metre yüksekliğindeki zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

EDK üyesi dağcılardan Süphan Dağı tırmanışı
banner167

Elbistan Dağcılık Kulübü (EDK) dağcıları Ertan Gümüştekin ve Abbas Bilgi, 4 bin 56 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Bilgi ve Gümüştekin, Adilcevaz ilçesine bağlı Kışkıllı köyüne oradan da kamp alanına hareket etti. Elbistanlı dağcılar, ilk kampını Süphan Dağı’nın 3 bin 80 metresinde kurdu. Gece saat 04.40 itibariyle zirve tırmanışına geçen dağcılar, 2 saat yol molası ile birlikte saat 11.40’da zirveye ulaştı.

İnişe geçen Elbistan Dağcılık Kulübü (EDK) üyeleri, sorunsuz bir şekilde tırmanış programını tamamlamış oldu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
EDK üyesi Dağcılardan Süphan Dağı Tırmanışı