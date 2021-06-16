EDK üyesi dağcılardan Süphan Dağı tırmanışı

Elbistan Dağcılık Kulübü (EDK) dağcıları Ertan Gümüştekin ve Abbas Bilgi, 4 bin 56 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Bilgi ve Gümüştekin, Adilcevaz ilçesine bağlı Kışkıllı köyüne oradan da kamp alanına hareket etti. Elbistanlı dağcılar, ilk kampını Süphan Dağı’nın 3 bin 80 metresinde kurdu. Gece saat 04.40 itibariyle zirve tırmanışına geçen dağcılar, 2 saat yol molası ile birlikte saat 11.40’da zirveye ulaştı.

İnişe geçen Elbistan Dağcılık Kulübü (EDK) üyeleri, sorunsuz bir şekilde tırmanış programını tamamlamış oldu.