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EDH Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi

Elbistan’da görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan takımların mücadele ettiği Elbistan Devlet Hastanesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, sona erdi.

EDH Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi

Elbistan Devlet Hastanesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl 7 takım mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçlar sonucunda şampiyonluğu ‘Son Bükücüler’ takımı elde etti. 1071 takımı ikinci olurken diş hastanesi takımı ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Final maçının ardından dereceye giren takımların oyuncularına kupaları ve madalyaları Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert tarafından verildi.

Ödül töreninde değerlendirme yapan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, düzenlenen turnuvanın birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da güçlenmesine vesile olduğunu ifade etti.

Turnuvanın geleneksel olarak düzenlendiğini hatırlatan Başhekim Türk, “Yoğun bir tempoyla çalışan personellerimizin ve sağlık görevlilerinin stres atması ve hastane içerisinde var olan dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik ortamının pekişmesi amacıyla bu turnuva geleneksel olarak organize ediliyor. Turnuvaya katılan ve dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Centilmence mücadele ettiler” şeklinde konuştu. 








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