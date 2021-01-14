‘Edebiyat Yolu’na’ 100 bin fidan

Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan; 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunan Kahramanmaraş-Göksun karayolunun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Kasım 2020’de yapılmıştı. Açıldığı günden bugüne kadar yüz binlerce aracın geçiş yaptığı yolun ismi, ‘Edebiyat Yolu’ olarak belirlenmişti. Toplam 64,1 kilometrelik güzergahtaki tünel ve viyadüklere, başta Kahramanmaraş olmak üzere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Aşık Mahzuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaaddin Özdenören, Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Bayazıt'ın, Ali Kutlay’ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimleri verilmişti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Edebiyat Yolu’nu ağaçlandırmak için hummalı bir çalışmaya imza attı. Edebiyat Yolu'nun ağaçlandırılması projesi kapsamında, güzergah boyunca 100 farklı türden 100 bin fidan toprakla buluştu.

Söz konusu ağaçlandırma çalışmaları ile gürültü, görüntü ve emisyon kirliliğinin önlenerek vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmeleri amaçlanıyor.













