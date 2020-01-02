Eczacı Odası’ndan nöbetçi eczane açıklaması

İlçe genelindeki eczanelerin nöbetçi olduğu günlerde halk sağlığı için görevlerini özveri ile yaptıklarını belirten 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası Ecz. Hakan Coşkun Elbistan Temsilcisi Ecz. Serkan Gül, açıklamasında şunları söyledi:
“Son günlerde ilçemizde yaşanan grip salgını Eczacı Odası Elbistan Temsilciliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Salgın başladığı günden itibaren eczacılarımıza derhal ulaşılarak nöbetlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle gerekli önlemelerin hızlıca alınması hususu bildirilmiştir. Bu tür salgın zamanlarında hastanelere başvuran hastalarda hep aynı rahatsızlık görüldüğü için verilen ilaç ve tedavilerde aynı olmaktadır. Bu nedenle zaman zaman ilaç yoklukları yaşanmakta fakat diğer eczanelerden takviye ve ilaç depolarından acil ilaç gönderimi ile hizmet aksaması büyük ölçüde önlenmektedir. Ayrıca nöbetçi eczaneleri gösteren kayan yazılarımızda sorun çıkmaması için sıklıkla kontrolleri yapılmıştır. Fakat 1 Ocak günü kayan yazıların çalışmadığına dair bazı internet sitelerinde bir haber yayınlanmıştır. Kontroller yapılmış ve ilçemizde bulunan 38 eczanemizin sadece 3-4 kadarının kayan yazısında sorun olduğu; bunun da yılsonu olduğu için elektronik sisteminin yıl değişimine ayak uyduramadığından yaşanabileceği değerlendirilmiş ve gerekli uyarılar yapılarak hızlı bir şekilde sorunun çözülmesi sağlanmıştır.”
Nöbetçi eczanelerin bilgisinin, akıllı telefonlara indirilecek bir uygulama ile de öğrenileceğinin bilgisini veren Gül, “Türk Eczacılar Birliğimiz nöbetçi eczanelere kolay ulaşım sağlanması için akıllı telefonlarda kullanılan bir uygulama geliştirmiş ve yayına almıştır. Akıllı telefon kullanan hemşerilerimiz "Eczanem Nerede" uygulamasını indirip kullanarak hem o günkü nöbetçi eczaneleri öğrenip hem de adres, telefon ve yol tarifi ile eczaneye ulaşımı doğru ve hızlı bir şekilde sağlayabilirler.
İlçemizdeki tüm meslektaşlarımız nöbetçi olduğu günlerde halk sağlığı için 24 saat görevlerini özveri ile yapmaktadırlar. Yaşanabilecek en ufak bir sıkıntı halkımıza aksetmeden hızlı bir şekilde çözülmeye çalışılmakta ve hizmetimiz süreklilik arz ederek devam etmektedir. Eczacı Odası Elbistan temsilciliğimiz olarak tüm Elbistan halkına sağlıklı günler dileriz” ifadelerini kullandı.
“Son günlerde ilçemizde yaşanan grip salgını Eczacı Odası Elbistan Temsilciliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Salgın başladığı günden itibaren eczacılarımıza derhal ulaşılarak nöbetlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle gerekli önlemelerin hızlıca alınması hususu bildirilmiştir. Bu tür salgın zamanlarında hastanelere başvuran hastalarda hep aynı rahatsızlık görüldüğü için verilen ilaç ve tedavilerde aynı olmaktadır. Bu nedenle zaman zaman ilaç yoklukları yaşanmakta fakat diğer eczanelerden takviye ve ilaç depolarından acil ilaç gönderimi ile hizmet aksaması büyük ölçüde önlenmektedir. Ayrıca nöbetçi eczaneleri gösteren kayan yazılarımızda sorun çıkmaması için sıklıkla kontrolleri yapılmıştır. Fakat 1 Ocak günü kayan yazıların çalışmadığına dair bazı internet sitelerinde bir haber yayınlanmıştır. Kontroller yapılmış ve ilçemizde bulunan 38 eczanemizin sadece 3-4 kadarının kayan yazısında sorun olduğu; bunun da yılsonu olduğu için elektronik sisteminin yıl değişimine ayak uyduramadığından yaşanabileceği değerlendirilmiş ve gerekli uyarılar yapılarak hızlı bir şekilde sorunun çözülmesi sağlanmıştır.”
Nöbetçi eczanelerin bilgisinin, akıllı telefonlara indirilecek bir uygulama ile de öğrenileceğinin bilgisini veren Gül, “Türk Eczacılar Birliğimiz nöbetçi eczanelere kolay ulaşım sağlanması için akıllı telefonlarda kullanılan bir uygulama geliştirmiş ve yayına almıştır. Akıllı telefon kullanan hemşerilerimiz "Eczanem Nerede" uygulamasını indirip kullanarak hem o günkü nöbetçi eczaneleri öğrenip hem de adres, telefon ve yol tarifi ile eczaneye ulaşımı doğru ve hızlı bir şekilde sağlayabilirler.
İlçemizdeki tüm meslektaşlarımız nöbetçi olduğu günlerde halk sağlığı için 24 saat görevlerini özveri ile yapmaktadırlar. Yaşanabilecek en ufak bir sıkıntı halkımıza aksetmeden hızlı bir şekilde çözülmeye çalışılmakta ve hizmetimiz süreklilik arz ederek devam etmektedir. Eczacı Odası Elbistan temsilciliğimiz olarak tüm Elbistan halkına sağlıklı günler dileriz” ifadelerini kullandı.