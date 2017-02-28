Ecel, kalıp işçisini Cezayir’de yakaladı

Cezayir’de özel bir firmaya ait inşaatta tünel kalıp işi yapan Afşinli Muzaffer Özkök (45) isimli işçinin, çalıştığı binanın 7.katından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Afşin ilçesine bağlı Büyüksevin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 45 yaşındaki Muzaffer Özkök, tünel kalıp işi yapmak için bir süre önce Cezayir’e gitti. Özkök, burada özel bir firmaya ait inşaatta çalışmaya başladı. Verilen öğle arasının ardından tekrar işbaşı yapan Özkök, inşaatın 7.katında çalıştığı sırada iddialara göre dengesini kaybederek metrelerce yüksekten zemine çakıldı. Özkök’ün yardımına, düştüğünü gören mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkök’ün cenazesinin, Cezayir’deki resmi işlemlerin ardından Türkiye’ye getirileceği ve memleketi Afşin ilçesine bağlı Büyüksevin Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.



