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EBA’ya giremeyen öğrenciler için 15 okulda destek noktası kuruldu

Elbistan’daki 15 okulda, uzaktan eğitim sürecinde Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) girmekte sorun yaşayan öğrenciler için destek noktası oluşturuldu.

EBA’ya giremeyen öğrenciler için 15 okulda destek noktası kuruldu
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 Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı bulamayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla kentteki 15 okulda "EBA Destek Noktası" kuruldu.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şube müdürü Alparslan Ceran’la birlikte EBA destek noktası oluşturulan okulları ziyaret etti.

Burada bir değerlendirme yapan Bayazıt, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde 15 okulda kurdukları EBA destek noktalarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bayazıt, “Uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrenciler için EBA destek noktası kurduk. Şuan için 15 okulumuzda destek noktamız var. EBA destek noktaları, hijyen şartlarını dikkate alarak düzenli bir şekilde kullanılmakta. Okullarda olduğu gibi bu alanlarda da hijyen şartları sağlanıyor. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında temas edilen tüm yüzeylerle birlikte dezenfekte ediliyor. EBA destek noktasında teknik işlemlerin yürütülmesi için öğretmenlerimiz görev yapıyor. EBA destek noktaları bilgisayar ve tabletler ile desteklenerek tüm öğrencilerimizin hizmetindedir. Biz de bugün öğrencilerimizi EBA destek noktalarında ziyaret ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


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