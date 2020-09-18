EBA’ya erişim sorunu Meclis’e taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na önerge veren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, özellikle uzaktan eğitim kapsamında internete olan talebin arttığına işaret etti.

Aycan, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde derslerin internet ortamında yapılması internet ihtiyacını daha da artırmıştır. Kahramanmaraş’ta cep telefonu, internet ağı eksikliği ve eksikliğin giderilmesi ile ilgili talep artmıştır. Vatandaşlar, cep telefonu ve interneti kullanamadıklarını, bu konudaki taleplerinin karşılanmadığını belirtmektedir. Ağ sağlayıcı şirketlerin vatandaşın talebini karşılaması hususundaki sorumlulukları nelerdir? Bu konu da herhangi bir yaptırım yapmayı düşünüyor musunuz?