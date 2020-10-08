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EBA mobil destek aracı kırsal mahalle yollarına çıkıyor

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için hazırladığı "EBA mobil destek aracı" faaliyete başlıyor.

EBA mobil destek aracı kırsal mahalle yollarına çıkıyor
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Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin yararlanması amacıyla EBA mobil destek aracı hazırladı. Aracın içinde tabletler, merkezi internet sistemi ve uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerin ders esnasında kullanacakları materyaller bulunuyor.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, EBA mobil destek aracında uzaktan eğitime ulaşma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ihtiyacı olan teknolojik altyapısının bulunduğunu söyledi.

EBA mobil destek aracının kısa süre içinde başta kırsal mahalleler olmak üzere dezavantajlı öğrencilere hizmet vereceğini belirten Bayazıt, “EBA mobil destek aracımızla ilgili teknik çalışmalar tamamlandı. Kısa süre içerisinde yollara çıkacak ve özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilerimize hizmet verecek. Öğrencilerimiz, bu aracımızın sayesinde rahatlıkla ve herhangi bir sorun yaşamadan uzaktan eğitime katılabilecekler. Aracın teknik altyapısı da ona göre dizayn edildi” dedi.

İlçedeki 15 okulda EBA destek noktası açtıklarını hatırlatan Bayazıt, “EBA sistemine evlerinden katılma imkanı olmayan öğrencilerimiz, okullar tarafından EBA destek noktalarına dönüştürülen bilişim teknolojileri sınıflarından faydalanmaya devam ediyor. EBA erişimi olmayan bütün örgencilere hizmet verebilmek için yeni EBA destek noktası çalışmalarımız sürüyor. Öğrencilerimiz, Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulu, Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Elbistan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Kalealtı Haluk Gökalp Kılıç Ortaokulu, İğde Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karaelbistan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kümbet Ortaokulu, İstiklal İlkokulu, TOKİ Şehit Levent Kuşoğlu İlkokulu, Demircilik Şehit Ali Tolga Ocak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi’ndeki EBA destek noktalarından faydalanabilirler” ifadelerini kullandı.


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