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E-Dönüşüm anlatıldı

Kahramanmaraş Serbest Mali Müşavirler Odası (SMMO) Elbistan Temsilciliği ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, E-Dönüşüm semineri gerçekleştirildi.

E-Dönüşüm anlatıldı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda verilen seminere, Kahramanmaraş SMMO Başkanı Atilla Sarıyıldız, mali müşavir ve muhasebeciler ile ETSO üyeleri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Serbest Mali Müşavirler Odası (SMMO) Elbistan Temsilcisi Ekrem Doğan yaptı. Doğan’ın ardından seminere konuşmacı olarak katılan EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Uzmanı Ahmet Fatih Gülcan, “E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura, E-İmza, KEP, E-Bordro, E-Mutabakat ve E-Yedeklemenin Mali Müşavir ve Muhasebecilere Sağladığı Avantajlar” konularında bilgiler aktardı.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.

 


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