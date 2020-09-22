Duyarsızlığın bu kadarı pes dedirtti

Kutuların içine, üzerine ve çevresine atılan pet şişelerden kapaklarının bile çıkarılmadığı gözlerden kaçmadı.

Elbistan Belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temini için mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Bu kapsamda ‘Altı üstü bir kapak demeyin’ sloganı ve ‘Plastik kapaklar umuda dönüşsün’ çağrısı ile şehrin birçok noktasına mavi kapak toplama kutusu bırakıldı. Ancak engelli vatandaşlar için umut olacak bu kampanya, tam bir duyarsızlık örneğinin sergilendiği bir duruma dönüştü. Normal şartlarda içi mavi kapaklarla dolu olması gereken kutular, çöp kovasına dönüştü. Su şişelerinin, kutunun içerisine, üzerine ya da çevresine atılması görenlere bu kadar da olmaz dedirtti.

Yaşananların Elbistan’a yakışmadığını belirten vatandaşlar, sorumsuzluk ve duyarsızlıkla çığır açanlara, “Bu görüntü, insanların duyarsızlığının en açık göstergesi. Bir engelli için umut olur diye güzel bir uygulama yapılmış. Bu kampanyaya destek olunması gerekirken yapılacak en son şeyi yapmışlar. Kutuları çöp kovasına çevirmişler. Pet şişeleri her tarafa atmışlar. Kutuların içi pet şişe ve çöp dolu. Hadi şişeyi attınız; bari kapağını çıkarıp atsaydınız. Bu kadar düşüncesizlik olmaz. Engellilerin umuduyla oynamayın. Bu güzel çalışmaları baltalamayın” cümleleri ile seslendiler.