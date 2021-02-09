Duyarlı temizlik görevlisi, yine gönülleri fethetti

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Aslan Havuz, Malatya Caddesi'nde temizlik yaparken kaldırımda içinde bir miktar para ve kredi kartlarının olduğu cüzdan bulmuştu. Cüzdan, içindekilerle birlikte Zabıta Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmış ve Havuz’un bu duyarlılığı sayesinde sahibine ulaştırılmıştı.

Havuz, sabah saatlerinde Pınarbaşı Caddesi’nde çalışırken yerde bir telefon gördü. Telefonu alan ve çevrede sahibini aramaya başlayan duyarlı işçi, çabaları sonuçsuz kalınca amirleri ile irtibat kurdu. O sırada, telefonu kaybeden vatandaş, ‘belki birisi bulmuştur’ umuduyla kendi numarasını aradı. Çalan telefonu açan Havuz, telefonu bulduğunu ve yerini, ahizenin diğer ucundaki sahibine iletti. Telefonun sahibi, kısa sürede temizlik personeli Aslan Havuz’un çalıştığı bölgeye gelerek düşürdüğü telefonuna yeniden kavuştu.

Duyarlı temizlik personeli Aslan Havuz, “Daha önce de cüzdan bulmuştum. Bu kez de telefon buldum. Çevrede sordum ama kimse sahibini tanımadı. Telefonu, sahibine ulaşmaları için amirlerime teslim edecekken hanımefendi aradı ve telefonun kendisine ait olduğunu söyledi. Gönül rahatlığı ile telefonunu teslim ettim” dedi.

Telefonun sahibi de örnek ve duyarlı davranışından dolayı temizlik personeli Aslan Havuz’a teşekkür etti.





