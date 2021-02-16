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Duyarlı esnaf, para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Elbistan’da Mahrukatçılar Sitesi’nde esnaflık yapan Murat Koyun, yerde bulduğu içinde 1650 TL olan cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti.

Duyarlı esnaf, para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
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İlçedeki bir lokantada çalışan Turaç Karataş, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Mahrukatçılar Sitesi’ne yemek siparişi teslim ettikten sonra işyerine döndü. Karataş, işyerine döndüğünde cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Bu sırada Mahrukatçılar Sitesi’nde esnaflık yapan Murat Koyun, işyerine yakın bir bölgede Karataş’ın düşürdüğü cüzdanı gördü. Cüzdanı kontrol eden Koyun, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, Karataş’ın telefonuna ulaşıldı ve cüzdanının bulunduğu bilgisi verildi. İşyerine gelen Karataş, içinde 1650 TL ve kredi kartlarının olduğu cüzdanını, duyarlı esnaf Koyun’dan teslim aldı.

Parasına kavuşan lokanta çalışanı Turaç Karataş, cüzdanı bulan Murat Koyun ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Murat Koyun ise, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, “İşyerimin yakınlarında bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı kontrol ettiğimde içinde para ve kredi kartları vardı. Hiç düşünmeden 155 Polis İmdat Hattı’nı aradım. Sahibine ulaştılar. Gönül rahatlığı içinde cüzdanı sahibine teslim ettim. Kardeşimiz de büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu” şeklinde konuştu.


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