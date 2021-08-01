Duvara çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği duvara çarptıktan sonra araç takla attı. Kazada, ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Olay, Türk Köyü mevkiinde meydana geldi. Türk Köyü’nü ilçe merkezine bağlayan yolda ilerleyen Hasan K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra ters döndü. Sürücü Hasan K., araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.