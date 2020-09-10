Düşürdüğü parasına kavuşan Sebiha teyzenin yüzü güldü

Konunun haber olması ve güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması sonucu parasına tekrar kavuşan Sebiha Dok, sevincini “Düğünümüz şimdi düğün oldu” cümlesi ile özetledi.

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Sebiha Dok, 1 Eylül’de oğlunun düğünde takılan altınları bozdurup mobilya ve beyaz eşyaların borcunu ödemek istediği sırada 16 bin lirasını otomobilden inmek için açtığı kapıdan yola düşürmüştü. Otomobili park ettikleri noktayı gören güvenlik kameralarını inceledikten sonra parayı bulan kişinin görüntülerine ulaşan Dok, her yerde söz konusu şahsı aramaya başlamıştı. Polis ve savcılığın ardından gazetemize de gelen ve günlerdir yaşadığı üzüntüyü dile getiren Sebiha Dok, düğün sevincinin kursağında kaldığını anlattı.

Haberin yayınlanması ve söz konusu şahsın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonucunda bir vatandaş, parayı bulduğu düşünülen kişiyi tanıdı. Kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşan vatandaşın verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen aile fertleri, parayı bulan kişiyle irtibata geçti. Kaybolan 16 bin lira aile fertlerine teslim edildi.

Sebiha Dok, ömründen ömür çalan 10 gün sonunda parasına kavuşmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Umudunu kaybettiği anda gelen ‘parayı bulduk’ haberi ile sevinç gözyaşlarına boğulduğunu belirten Dok, “10 gündür neler yaşadığımı bir ben bir de Allah biliyor. Ne tadımız ne de tuzumuz kalmıştı. Allah’a şükür hem parama kavuştum hem de gönül rahatlığı ile borcumu ödeyeceğim. Herkesten Allah razı olsun. Benim ve çocuklarımın yüzünü güldürdüler. Polisimiz, savcılarımız, gazeteciler ve bizi tanıyan tanımayan herkes seferber oldu. Düğünümüz şimdi düğün oldu” ifadelerini kullandı.