Düşen helikopterde Afşinli asker şehit oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 10 askerden birinin Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz olduğu öğrenildi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 10 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, ülkeyi yasa boğan olayla ilgili, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan askerlerden birinin daha şahadet şerbetini içmesiyle şehit sayısı da 10’a yükseldi. Kazada, şehit olan askerler arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu bildirildi.

Şehitlerimizin memleketleri ve isimleri de belli oldu. Şehitlerimizden birinin Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi nüfusuna kayıtlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidimizin Kuşkaya Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan mahalle sakinleri, şehidin baba ocağına akın etti.