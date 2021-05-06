Duru Halı Yıkama hizmete açıldı

Duru Halı Yıkama, gelişmiş teknolojik sistemlerin kullanıldığı ve hijyenden ödün verilmeyen bir temizlik anlayışı ile Elbistanlıların hizmetine açıldı.

Duru Halı Yıkama işletmecisi Ahmet Çiçek, 14 ayrı fırçadan geçerek temizlenen halıları tamamen dış etkenlerden uzak bir şekilde kapalı ortamda kuruttuklarını belirterek, “Hemşerilerimizin bize emanet ettiği halıları, ilk günkü temizliği ve dezenfekte edilmiş haliyle teslim ediyoruz” dedi.

Temizlik esnasında kesinlikle çamaşır suyu kullanmadıklarını vurgulayan Duru Halı Yıkama işletmecisi Ahmet Çiçek, Türkiye’nin en kaliteli şampuanını tercih ettiklerinin de altını çizdi.

Halıların, egzoz gazı ya da toz gibi dış etmenlerden olumsuz etkilenmemesi için şehir dışında ve tamamen kapalı bir tesis dizayn ettiklerini anlatan Çiçek, “Halı temizliği sağlıklı aile yaşamı için çok önem taşır. Evlerin süsü olarak görülen halılar, yanlış temizlik işlemleri sonucunda hem sağlık hem de halı kalite açısından birçok olumsuzlukla karşılaşabilir. Bizim çalışma prensibimiz, tamamen profesyonel ve uygun temizlik maddelerini kullanmaya dayanıyor. İşletmemizde tüm işlemler, modern ekipman ve makineler tarafından yapılıyor. Halılar, Türkiye’nin en kaliteli şampuanı ile 14 ayrı fırçadan geçiriliyor. 3 kez leke kontrolü yapılıyor. Kapalı ortamda kurutulan halılar, vakumlanma ve yön tarama aşamasında da tüm toz ve diğer yabancı maddelerden arındırılıyor. Paketlenen halılar, böylece hem ilk günkü temizliğine kavuşuyor hem de sağlık açısından da hiç endişe etmeden evlerinize serebileceğiniz hale geliyor” dedi.

Evde müdahale edilmeyen tüm lekeleri çıkarma garantisi verdiklerini dile getiren işletmeci Ahmet Çiçek, son olarak, “Halının yanı sıra store perde ve koltuk yıkama hizmetimiz de var. Açılışa özel olarak halının metrekaresini 3,5 liradan, store perdeyi 20 liradan ve koltuk yıkama işlemini de 60 liradan yapıyoruz. Evlerinde Duru Halı Yıkama’nın sunduğu temizlik ve hijyene kavuşmasını isteyen hemşerilerimiz 0542 118 4646 veya 0530 219 9927 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir” şeklinde konuştu.