Durmuş dedenin ömrünü adadığı cami ibadete açıldı

Afşin'de ikamet eden 88 yaşındaki Durmuş Ağyar’ın hayatını adayarak tüm servetini harcadığı ‘Cennet Cami’ 14 yıl sonra ibadete açıldı.

Afşin’de inşaat malzemeleri satan Durmuş Ağyar, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi’nde 14 yıl önce "Cennet" adını verdiği camiyi yaptırmak için kolları sıvadı. Camiyi yapmak için bütün servetini harcayan 88 yaşındaki Durmuş dede, yeri geldi inşaatında tek başına çalıştı. Cennet Cami’in inşaatı, Durmuş dedenin çabası ve hayırseverlerin desteği ile tamamlandı. İbadete açılan camide vatandaşlar ilk namazlarını kıldı.

Durmuş dede, 14 yıllık çabanın ve emeğin ardından mahalleye hem cami, hem de taziye evi kazandırıldığını ifade ederek, Cennet Camisinde namaz kıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Durmuş dede, “2007 yılında inşaatına başladık ve büyük emekler harcayarak bu günlere kadar geldik. Elimdekileri yetiştiremediğim zaman yardımlar topladık, vatandaşlarımızdan da destek camimizi ibate açtık. Bizlere destek olanlar, az çok demeden yardımda bulunan tüm Afşin halkına gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Son aşamada bir hayırseverimizin halıları almasıyla büyük bir yük üstümüzden indi. Caminin hemen yanında bir taziye evi hizmete açıldı. Ayrıca camimizin alt katı ise kuran kursu olarak hizmet edecek. İlçe Müftülümüzce camimize bir hoca atandığı takdirde 5 vakit namaz kılınabilecek” şeklinde konuştu.

Büyük oranda tamamlanan caminin ve kuran kursu bölümünde bir takım eksiklerin olduğuna değinen Ağyar, vatandaşların yardımlarıyla Cennet Camisini dörtdörtlük bir hale getirmek istediklerini belirtti.