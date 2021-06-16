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Durdu Eker 90 yaşında

Durdu Eker 90 yaşında
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Durdu Eker 90 yaşında

Ketizmen mahallesi'nden merhume Münire Hoca'nın eşi, TKİ'den emekli Celâl Eker, EÜAŞ'tan emekli Eyüp Eker, Edebiyat Öğretmeni Bülent Eker, Samime Bağcı ve Zeynep Kargun kardeşlerin babası; Zekeriya Bağcı ve İbrahim Kargun'un kayınpederi; Hilmi Eker, Doruk Bağcı, Furkan Eker, Mehmet Doğukan Eker'in dedesi; Lider Elbistan'da calışan Hacı Osman Eker' in amcası Osmanoğlu Durdu Eker vefat etmiştir.

 Cenazesi 16  Haziran 2021 tarihinde öğle namazına müteakip Ketizmen Camii'nde  namazı kılınarak Ketizmen mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Gariplik mahallesi'nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Celâl Eker 0543 570 70 90

Eyüp Eker 0542 724 80 51

Bülent Eker 0505 386 39 12

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