Durdu Eker 90 yaşında
Ketizmen mahallesi'nden merhume Münire Hoca'nın eşi, TKİ'den emekli Celâl Eker, EÜAŞ'tan emekli Eyüp Eker, Edebiyat Öğretmeni Bülent Eker, Samime Bağcı ve Zeynep Kargun kardeşlerin babası; Zekeriya Bağcı ve İbrahim Kargun'un kayınpederi; Hilmi Eker, Doruk Bağcı, Furkan Eker, Mehmet Doğukan Eker'in dedesi; Lider Elbistan'da calışan Hacı Osman Eker' in amcası Osmanoğlu Durdu Eker vefat etmiştir.
Cenazesi 16 Haziran 2021 tarihinde öğle namazına müteakip Ketizmen Camii'nde namazı kılınarak Ketizmen mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Gariplik mahallesi'nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Celâl Eker 0543 570 70 90
Eyüp Eker 0542 724 80 51
Bülent Eker 0505 386 39 12