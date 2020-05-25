‘Dur’ ihtarına ve sokağa çıkma yasağına uymadı 9 bin lira ceza yedi

Elbistan’da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobili trafikte seyrederken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 9 bin lira idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede rutin devriye görevini sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağına rağmen trafikte seyreden bir otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili ile bölgeden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü. Kümbet Mahallesi’nde ara sokaklara giren sürücü, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yakalandı. Yapılan kontrollerde durdurulan otomobilin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve sokağa çıkma yasağına uymamak gibi maddelerden yaklaşık 9 bin TL idari para cezası kesildi.

Otomobil ise, çekici yardımıyla otoparka çekildi.