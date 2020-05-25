banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Dur’ ihtarına ve sokağa çıkma yasağına uymadı 9 bin lira ceza yedi

Elbistan’da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobili trafikte seyrederken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 9 bin lira idari para cezası yazıldı.

‘Dur’ ihtarına ve sokağa çıkma yasağına uymadı 9 bin lira ceza yedi
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 

Elbistan’da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobili trafikte seyrederken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 9 bin lira idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede rutin devriye görevini sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağına rağmen trafikte seyreden bir otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili ile bölgeden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü. Kümbet Mahallesi’nde ara sokaklara giren sürücü, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yakalandı. Yapılan kontrollerde durdurulan otomobilin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve sokağa çıkma yasağına uymamak gibi maddelerden yaklaşık 9 bin TL idari para cezası kesildi.

Otomobil ise, çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.