Dur ihtarına uymayıp kaçsa da yakalanmaktan kurtulamadı

Edinilen bilgiye göre, Çeçenistan Caddesi’nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu sonradan ortaya çıkan otomobilin genç sürücüsü, durmak yerine gaza basarak olay yerinden kaçtı. Polisi peşine takarak ehliyet sınavından dolayı çok sayıda acemi sürücü olan caddede hızla ilerleyen otomobil, Pınarbaşı Caddesi’ne giriş yaptı. Caddeden ara sokaklara girerek polisi atlatacağını düşünen sürücü, önce Sağlık Caddesi’ne ardından da Mehter Sokak’a daldı. Otomobili burada terk eden sürücü ve araçtaki arkadaşları yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisin kovalaması sonucu kısa sürede yakalan sürücü ve arkadaşları işlemleri için emniyete götürüldü.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 5 bin 250 TL idari para cezası kesilirken otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.