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‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Elbistan’da trafikten çekme belgeli otomobille seyir halindeyken polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 8 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimleri esnasında bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, polisin ‘dur’ ihbarına uymayarak kaçtı. Kaçan sürücüyü takibe başlayan polis ekipleri, Pınarbaşı mesire alanında başlayan kovalamaca, birçok caddede devam etti. Polis araçlarından yapılan ‘dur’ anonslarına kulak tıkayan sürücü, Elbistan-Malatya karayoluna çıktı. Polis ekipleri, otomobili Çiçek Mahallesi girişinde durdurdu. Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetin olmadığı belirlendi. Aracın da trafikten çekme belgeli olduğu tespit edildi. Sürücüye, toplamda 8 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Araç ise, otoparka çekildi.  


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