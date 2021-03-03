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‘Dur’ ihtarına uymadı, 20 kilometrelik kovalama sonunda yakalandı

Elbistan’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüye, ihlal ettiği kurallardan dolayı 13 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

‘Dur’ ihtarına uymadı, 20 kilometrelik kovalama sonunda yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Caddesi’ndeki kontrol noktasında bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kontrol noktasından kaçtı. Drift atarak ilerleyen sürücü, ara sokaklara girerek ilerlemeye devam etti. Kaçan sürücü, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen durmayarak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen otomobil, Elbistan-Çoğulhan karayoluna çıktı. Resmi ve sivil polis ekiplerinin takibi, yaklaşık 20 kilometre boyunca sürdü. Otomobil, Balıkçıl Mahallesi kesiminde önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü M.G.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak başta olmak üzere toplam da 13 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.




 


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