‘Dünyanın en saçma binası’ yıkılıyor

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren Özel İdare binası, yaklaşık 90 bölümden oluşuyor. Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, bünyesinde çeşitli iş yerleri de barındıran 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman ilk sırada yer alıyor.

İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı’nın da yer aldığı bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı ‘Şehir Meydanı’ projesi kapsamında yıkılacak. Kahramanmaraş Valiliği ve eski adliye binasının da yer aldığı projede ilk yıkım eski adliye binası ile başlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce, sabah saatlerinde alan içerisinde bulunan araçlar başka alanlara tahliye edilirken, yıkım çalışması levhası da konuldu.

Yıkım çalışmalarına birkaç gün içerisinde başlanılacağı bildirildi.