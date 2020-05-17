banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dünyanın en güzel kelebeği Elbistan’da görüntülendi

Elbistan’da dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri kabul edilen ve kanat açıklığı 15 cm olan ‘tavus kelebeği’ görüntülendi.

Dünyanın en güzel kelebeği Elbistan’da görüntülendi
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 

Elbistan’da dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri kabul edilen ve kanat açıklığı 15 cm olan ‘tavus kelebeği’ görüntülendi.

Elbistan’a bağlı Güblüce Mahallesi’nde yaşayan Salih Dumlupınar isimli vatandaş, bölgede yaşayanlardan çok daha büyük boyutlardaki bir kelebek gördü. Oluklupınar mevkiinde dolaşmaya çıkan Dumlupınar, duvar eklentisinin üzerindeki kelebeği fark etti. Dikkatle incelediğinde kelebeğin büyüklüğü karşısında şaşıran Dumlupınar, cep telefonu ile kelebeğin fotoğrafını çekti. Kelebek de bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

İlk kez bu kadar büyük bir kelebek gördüğünü belirten Dumlupınar, “İlk gördüğümde kelebek olduğuna inanamadım. Bizim buralarda sıklıkla karşılaştığımız kelebekler, 1-3 santim boyunda. Ama bu kelebek gerçekten çok büyüktü. Kanatlarında da göze benzeyen desenlere de hayran kaldım. Kelebeğin fotoğrafını cep telefonum ile çektikten sonra uçup gitti. Daha sonra internette araştırma yaptım. Gördüğüm kelebeğin, dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olan ‘tavus kelebeği’ olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu. Hayranlık uyandıran bir güzelliği vardı” şeklinde konuştu.

Fırçaayaklılar (Nymphalıdae) ailesinden olan tavus kelebeği, en gösterişli kelebek türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar birçok yerde bulunan bu türün şuana kadar rastlanan kanat boy uzunluğu 17 cm’dir. Dünyanın en güzel 6 kelebeği arasında gösterilen tavus kelebeğinin kanatlarındaki ‘gözler’ yıldızlar gibi tuhaf bir şekilde parıldar. Bu ışıltılar gökkuşağı renklerinin kıvılcımları gibi görünür. Kanat altı siyaha yakın koyu renktedir.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.