Dünya Yürüyüş Gününde 10 bin adım attılar

Yürüyüş öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, daha sağlıklı bir toplum için herkesin hareketli bir yaşamın içinde olması gerektiğine dikkati çektiler.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla Elbistan’da yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden başlayan yürüyüşe, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ahmet Yener, sağlık müdürlüğü personelleri ve öğrenciler katıldı. “Her gün 10 bin adım at sağlığına yatırım yap” sloganı ile gerçekleştirilen yürüyüş, Pınarbaşı mesire alanında son buldu. Sağlıklı yaşam yürüyüşünde polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, her gün düzenli olarak 10 bin adım atmaya özen gösterdiğini söyledi.

Fiziksel hareketsizliğin ve durağan bir hayatın birçok sağlık sorununu da beraberinde getirebildiğine değinen Kaymakam Demir, “Bütün vatandaşlarımızı günde 10 bin adım atmaya davet ediyorum. Ben, kendi adıma bu konuda bir örneğim. Her gün düzenli olarak 10 bin adım atmaya gayret gösteriyorum. Çok faydasını da görüyorum. Hem fiziksel anlamda hem de ruh sağlığı anlamında da çok faydasını görüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, yürüyüşe katılan gençlerle yakından ilgilenerek, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ve zinde büyümeleri adına bu tür etkinliklerin çok değerli olduğunu ifade etti.

Elbistan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Sağlığa Adım At' etkinliğini büyük bir ilgiyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Obeziteye karşı yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bugün tüm katılımcılara birlikte on bin adım atacağız. 7'den 70'e herkese her gün en az on bin atmasını tavsiye ediyorum. Etkinliğe katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de gençlik ve spor faaliyetlerine olan desteğimiz aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak ise, düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin, obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların oluşumuna engel olabileceğini kaydetti.

Çıtak, “Fiziksel aktivite en basit tanımıyla enerjiyi harcamak için vücudun hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Amaç, her gün en az 30 dakikalık fiziksel aktivite yapılmasıdır. Bireyler bunu ulaşım için yürümek veya bisiklete binmek, zevk ve zindeliğin korunması için egzersiz yapmak, organize ve gündelik spor aktivitelerine katılmak, parkta oynamak, bahçede çalışmak, asansör yerine merdivenleri kullanmayı tercih etmek gibi yollarla yapabilirler. Ancak toplumumuzda fiziksel aktivitenin önemi yeterince anlaşılamamaktadır. Bu nedenle hem kalp sağlığının korunması hem de Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledik” ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı mesire alanında son bulan yürüyüşte katılımcılara elma ve su ikram edildi.