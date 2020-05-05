Dünya Yetimler Günü’nde anlamlı buluşma

Elbistan Belediyesi’nin öncülüğünü yaptığı Can Kulağı ve İyilik-Der, kimsesizlerin kimsesi olacak şekilde bir dayanışma platformuna dönüşürken, çalışmalarına başlayan Yetim Koordinasyon Merkezi ile de yetimlerin yüzünü güldürüyor.

Her yıl Ramazan ayının 15’inci gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü kapsamında ‘Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşalım’ kampanyası, Kovid-19 salgını nedeniyle Elbistan Belediyesi Can Kulağı ve İyilik Derneği Elbistan Temsilciliği tarafından farklı bir konsepte yürütülecek.

Bu yıl 5’inci yılına giren kampanya ile gönüllü aileler iftarlıklarını alarak yetim ailelerin evlerinde iftar yapıp ailelere destekte bulunuyor, aynı zamanda kardeşlik köprüleri de kuruluyordu. Bu Ramazan ayında ise kampanya Covid 19 salgını dolayısıyla format değiştirerek ‘Yetimlerle Gönül Sofralarında Buluşalım’ şekline dönüştürüldü. Yeni kampanya ile gönüllü aileler yetim ailelerini telefonla arayıp halini hatırını soracak, iftarlıklarını yetim ailelerin evlerine bırakabilecek, yetim çocuklara bayramlık almak isteyen vatandaşlarda kıyafet alabilecekler.

İlçe genelinde 600’a yakın yetim olduğunu ve her yetime iftar vermek istediklerini belirten Yetim Koordinasyon Merkezi Başkanı Fazilet Seviç, hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini söyledi. “Her yıl Ramazan Ayı’nın 15’inci gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile yetimler ile iftarda buluşuyorduk. Ancak bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle bu etkinliğimizi yapamayacağız. Bugüne kadar gönüllülerimizle zorlukları paylaştık. Paylaşırken sofralarımıza sevgiyi katık ettik. Yetim çocukları kendi çocuklarımıza kardeş ettik ve iftar sofralarımızı paylaştık. Maddi manevi imkân sahibi olan destekçilerimizi özellikle sosyal izolasyonun yalnızlık duygusunu daha da arttırdığı bu günlerde ‘Kardeşlik’ duygularını perçinlemeye davet ediyoruz. Belki sofralarımızda değil ama ilgimizle, sevgimizle, kardeşliğimizle yetimlerin iftar sofralarında bir lokma tebessüm olalım istedik. Bu amaçla ilçemiz genelinde bulunan 600 yetim çocuk için harekete geçtik. Amacımız iftarı beraber yapamasak ta biz onlara gidelim istedik. Bu amaçla her bir yetim çocuk için 25 TL iftariye bedeli bulunmaktadır. Yetim çocuklarımız için yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız 0543 415 10 00 numaralı telefon ile bizlere ulaşabilirler” dedi.



