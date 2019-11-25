Dumlupınar: “Ya insan, çevre ve tarım ya da kömür, elektrik ve kanser!”

Dumlupınar, “Ya insan ve çevre sağlığı ya da beraberinde ölüm getiren, çevreyi katleden elektrik üretiminin tercih edilme noktasına gelindi” dedi.

Termik santrallerin bacalarına filtre takma yükümlülüklerini 2.5 yıl erteleyen kanun maddesinin Meclis Genel Kurulunda AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oyları ile yasalaşmasından sonra Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Başkan Dumlupınar, açıklamasında gelinen noktada Afşin-Elbistan bölgesinde artık yaşam şartlarının ortadan kalktığını hava kirliliğinin artık içinden çıkılmaz bir hâl aldığını, sadece insanların havasının kirlenmediğini, su kaynaklarının, tarım alanlarının da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bölgenin önemli bir yol ayrımında olunduğunu, ya insan sağlığı, çevre ve tarımın seçileceği, ya da kömür, kanser ve elektriğin seçileceğini belirten Dumlupınar; “Hurman Çayı projesi ile de artık çemberin iyice daraldı. Kömür havzasının üzerine yeni kurulması plânlanan sayısı 10’lara ulaşacak termik santraller ve kömürün daha kolay çıkarılması için susuzlaştırılan bir ova söz konusu” dedi.

Dünyanın birçok yerinde artık insan hayatına ve doğaya zarar vermeyen yöntemlerle enerji üretildiğini, yaşanılabilir bir çevre için yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarımın olmazsa olmaz olduğunu da vurgulayan Başkan Dumlupınar; “Elektrik enerjisi, bölgenin tarıma elverişsiz arazileri üzerine kurulacak rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri ile de karşılanabilir. Böylelikle hem tarım arazilerimiz korunacak ve su kaynaklarımızın ezelden beri nazlı nazlı akışının devam edecektir. Sonuç olarak da çevre sorunları ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

Dumlupınar, insan kullanımı için üretilen bir enerjinin, insanları kanser etmesine göz yumulmasının çok ciddi bir çelişki olduğunu, Elbistan Ovasının tarım ve su kaynakları ile de ciddi katma değer ürettiğini ve sürdürülebilir olduğu için termik santralden daha faydalı olduğunu da sözlerine ekledi.

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar sözlerini “Yaşanılabilir çevre, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım” diyerek bitirdi.