Dumlupınar: “Tohum hibe projesine Kahramanmaraş da dahil edilmeli”

Başkan Dumlupınar, yaptığı açıklamada; Tarım Bakanlığının “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" programı kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için 21 ilde üreticilerin desteklenmesi ve tohumların yüzde 75'inin hibe edileceğini açıklamasını oldukça önemli bulduklarını, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin rekoltelerini artırmak ve tarım alanlarının boş kalmasını engellemek için atılan bu adımı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Dumlupınar; “Ülkemizin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovasını içerisinde bulunduran Kahramanmaraş'ın da bu 21 ile dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü şekerpancarı ülkemiz için stratejik bir üründür ve Kahramanmaraş'ta da önemli bir ekim alanı bulunmaktadır. Bununla birlikte çerezlik ayçiçeği de yine ülkemizde üretilmezse direk Çin'den ithal edilen bir üründür ve yine Elbistan Ovası çerezlik ayçiçeğinde Türkiye'de söz sahibi bir üretime sahiptir. Ayrıca ülkemizde üretilen cin mısırının yüzde 60'ını tek başına karşılayan yine Ceyhan Nehrinin can verdiği Elbistan Ovasıdır” dedi ve Kahramanmaraş’ın da mutlaka bu projeye dahil edilmesi gerektiğini, yetkilileri üreticilere bu noktada destek olmaya çağırdıklarını bildirdi.

Sebze ve diğer ürünlerde de en azından küçük aile işletmelerinin de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Dumlupınar; “Tarım potansiyeli oldukça yüksek olan diğer illerimiz Hatay, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Aydın ve Bursa da bu kapsamda ele alınmalı ve üreticiler desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.