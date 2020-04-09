Dumlupınar: “Tohum hibe projesine Kahramanmaraş da dahil edilmeli”

Dumlupınar; “Ülkemizin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovasını içerisinde bulunduran Kahramanmaraş'ın da bu 21 ile dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü şekerpancarı ülkemiz için stratejik bir üründür ve Kahramanmaraş'ta da önemli bir ekim alanı bulunmaktadır. Bununla birlikte çerezlik ayçiçeği de yine ülkemizde üretilmezse direk Çin'den ithal edilen bir üründür ve yine Elbistan Ovası çerezlik ayçiçeğinde Türkiye'de söz sahibi bir üretime sahiptir. Ayrıca ülkemizde üretilen cin mısırının yüzde 60'ını tek başına karşılayan yine Ceyhan Nehrinin can verdiği Elbistan Ovasıdır” dedi ve Kahramanmaraş’ın da mutlaka bu projeye dahil edilmesi gerektiğini, yetkilileri üreticilere bu noktada destek olmaya çağırdıklarını bildirdi.
Sebze ve diğer ürünlerde de en azından küçük aile işletmelerinin de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Dumlupınar; “Tarım potansiyeli oldukça yüksek olan diğer illerimiz Hatay, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Aydın ve Bursa da bu kapsamda ele alınmalı ve üreticiler desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.