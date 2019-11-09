Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dumlupınar, “İnsanların zehir solumasına karşı harekete geçilmeli”

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için tanınan sürenin uzatılması ile ilgili olarak, “Bu katlanılabilir ve sürdürülebilir değildir. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir” değerlendirmesini yaptı.

Dumlupınar, “İnsanların zehir solumasına karşı harekete geçilmeli”

Afşin-Elbistan Termik Santralinin filtresiz çalıştırılmasına tepki gösteren ve başta siyasiler olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağıran Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Afişin Elbistan Termik Santrallerinin filtresiz çalıştırılmasına teki gösteren Dumlupınar, “Afşin ve Elbistan ilçemizdeki bu çevre felaketi aynı zamanda çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir. Artık bir şeyler yapılması gerekmektedir” dedi.
Başkan Dumlupınar, “Afşin ve Elbistan ilçemizdeki bu çevre felaketi aynı zamanda çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. İlçe kaymakamlıklarını, belediye başkanlarını, iktidarı, muhalefeti bütün siyasi partileri, siyasetçileri, muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarını vatandaşımızın zehir solumasının önüne geçilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Bu katlanılabilir, sürdürülebilir değildir. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir. Artık bir şeyler yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.