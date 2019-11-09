Dumlupınar, “İnsanların zehir solumasına karşı harekete geçilmeli”

Afşin-Elbistan Termik Santralinin filtresiz çalıştırılmasına tepki gösteren ve başta siyasiler olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağıran Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Afişin Elbistan Termik Santrallerinin filtresiz çalıştırılmasına teki gösteren Dumlupınar, “Afşin ve Elbistan ilçemizdeki bu çevre felaketi aynı zamanda çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir. Artık bir şeyler yapılması gerekmektedir” dedi.

Başkan Dumlupınar, “Afşin ve Elbistan ilçemizdeki bu çevre felaketi aynı zamanda çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. İlçe kaymakamlıklarını, belediye başkanlarını, iktidarı, muhalefeti bütün siyasi partileri, siyasetçileri, muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarını vatandaşımızın zehir solumasının önüne geçilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Bu katlanılabilir, sürdürülebilir değildir. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir. Artık bir şeyler yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.