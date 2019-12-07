Dumlupınar: “Elbistan’da bir çevre felaketine daha yargıdan onay çıkmadı”

Dumlupınar, açıklamasında, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi almış olduğu 2019/779 no’lu karar ile Elbistan’a bağlı Akbayır mahallesinde Diler Enerji tarafından kurulması planlanan termik santrale dair ÇED Raporu'nun iptal edildiğini duyurdu.

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şubesi olarak müdahil oldukları davanın, Elbistan’ın geleceğini koruyacak şekilde sonuçlanmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Başkan Dumlupınar, davanın temyiz aşamasında da aksi bir karar beklemediklerini vurguladı.

Doç. Dr. Dumlupınar “Nitekim en son termik santrallere filtre takılmasının uzatılması ile ilgili yasa tasarısı Sayın Cumhurbaşkanının veto etmesiyle iptal edilmiştir. Bu veto ile insanca yaşam için gerekli çevre koşullarının korunması yönünde önemli adımlar atılabileceğini düşünmekteyiz. Hurman Çayının yatağını değiştiren, aslında Hurman Çayını yok edecek olan projenin iptal edilmesi, yeni termik santraller yerine, tarım alanlarının ve su kaynaklarının korunması, tarıma elverişsiz alanlara güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulması gibi konularda siyasileri ve sivil toplum kuruluşlarını ve en büyük kuvvet olarak gördüğümüz yöre halkını duyarlılık göstermeye çağırıyoruz” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar; “Ülkemizin dünya devletleri ile rekabet etmesinin yolu yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarımdır. Doğal kaynaklarımız en büyük gücümüzdür” diyerek açıklamasını noktaladı.