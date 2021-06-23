Dumlupınar: “Anız yakan toprağını ve doğasını da yakar”

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, 2021 yılı itibariyle dekara 80,39 TL para cezası olduğunu, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ise cezanın beş kat artırıldığını yani dekara 401,95 TL olduğunu belirtti.

Çiftçilerin tarlalarının daha kolay, masrafsız ve hızlı bir şekilde tarlasını bir sonraki ürüne hazırlamak için bu yolu tercih ettiklerini söyleyen Dumlupınar, ancak, zaten topraklarımızda oldukça az olan organik maddelerinin yakılarak yok edildiğini, organik maddelerin toprak verimliliği bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yine anız yangınları ile birlikte tarlalara yuva yapan ve yumurta bırakan kuşlar başta olmak üzere birçok canlının yanarak yok olduğuna da dikkat çeken Dumlupınar, anız yangını sırasında toprak yüzeyindeki ısının çok yüksek seviyelere çıktığını toprakta bulunan ve birçok bitki besin elementinin bitkiye alımını sağlayan mikroorganizmaların da yok olduğunu söyledi ve “Anız yakan canlı toprağını doğasını yakar” dedi.