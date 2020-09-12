Dumanı hem boğuyor hem zehirliyor, kokusu da cabası!

Yüz binlerce ton çöpün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Afşin’de yapılacak Katı Atık Tesisi’ne taşınması için henüz fiziki bir adımın atılmamış olması da vatandaşların tepkisi ile karşılanıyor.

Elbistan, bir yandan termik santrallerden yayılan hava kirliliği ile boğuşurken diğer taraftan da Nurhak karayolu üzerinde bulunan çöplük alandaki yangınlardan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplıyor. Çöplük gazı ve diğer yanıcı maddelerin çıkardığı yangınlar, insan sağlığı açısından da ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Kamuoyunun ve insanların büyük bir çoğunluğu, çöpteki tehlikenin boyutunun termik santral kaynaklı kirlilikle kıyaslanmayacağını düşünse de araştırmalar, tam tersini söylüyor.

Çöplük alanlardaki yangınların atmosferimize saldığı duman, solunum bozukluklarına ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar oluşturabilecek tehlikeli kimyasal bileşikler içeriyor. Tüm yangınlarda olduğu gibi, çöplük alanları da yangında toksik duman ve gaz üretiyor. Çöplük sahalarında kaza sonucu çıkan yangınlar ve atıkların kontrolsüz yanması, en büyük dioksin kaynağı olarak düşünülüyor. Yüksek seviyedeki dioksinlere maruz kalındığında, kansere, karaciğer hasarına, deri döküntülerine ve gelişimsel bozukluklara neden olabiliyor. Bu tehlikelere ek olarak uygun şekilde depolanmamış çöpler, yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine haşerelerin üremesine çevreye kötü kokuların yayılmasına görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden oluyor.

Elbistan’ı, her geçen yıl santim santim yükselen ve genişleyen bu çöp dağından kurtarmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği hibesiyle Afşin ilçesinde Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapılması planlanıyor. Çalışmalarına yaklaşık 6 yıl önce başlanan projede henüz fiziki bir gelişme sağlanmadı. Söz konusu tesis yapılana kadar da mevcut çöp dağı için geçici çözümler üretiliyor. Her gün 100’lerce ton çöpün biriktiği bölge, kalıcı çözüm bulunana kadar ilçe halkı için önemli bir sağlık sorunu olmaya devam edecek.

Hemen her gün yanan çöp dağından yayılan dumanların yaşamlarını tehlikeye attığını belirten vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden çalışmalara biran önce başlamasını istediler.

“Bizi boğan dumandan kurtulmak için Kahramanmaraş’tan görülmesi mi gerekiyor?” sorusunu yönelten vatandaşlar, “Çöplükteki yangınların oluşturduğu dumanın termik santralden farkı yok. Hatta termik santral, kentten kilometrelerce uzaktayken çöp dağı hemen yanı başımızda duruyor. Büyük çoğunluğu plastik ya da kimyasal maddelerden oluşan atıkların dumanı, ilçe merkezini daha çok etkiliyor. Rüzgarın taşıdığı kara bulut, şehrin üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Ağır dumanın yanı sıra kötü koku da yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Nurhak yolunu kullananların ise bölgeden geçene kadar nefes alması imkansız hale geliyor.

Her geçen yıl biraz daha yükselen bu dağın katlanılacak hali kalmadı. Yıllardır taşınacağı söyleniyor ama tek bir çalışma bile yok. Bu duman ve kokuya mahkum bırakılmış durumdayız. Projeye başlanması için, dumanların Kahramanmaraş’tan gözükmesini bekliyorlar acaba?” şeklinde konuştular.









