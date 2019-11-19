banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Duman-8 operasyonunda 250 kilogram tütün ele geçirildi

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Duman-8' operasyonu kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 ayrı adreste 250 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 300 adet makaron ve 10 kilo da kaçak çay ele geçirildi.

Duman-8 operasyonunda 250 kilogram tütün ele geçirildi

Türkiye'nin 81 ilinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçak tütün ve sigara satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 'Duman-8' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Elbistan’da çalışmalar yapıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ilçe merkezinde 13 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 250 kilogram kıyılmış tütün, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 10 kilo 800 gram çay, 10 bin 800’ü boş ve 8 bin 500’ü de dolu olmak üzere toplam 19 bin 300 makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şahsa idari işlem ve 1 şahsa da hem idari hem de adli işlem yapıldı. Şahıslara 71 bin 320 TL idari para cezası kesildi.

 



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Halil 8 saat önce

Suriyelilerin dükkanlarındaki hep kaçak mal oralarda gitseniz daha iyi olur adamlar kaçak mal dükkan vergisi yok ohh hayat onlara beleş

Cevapla
Beğenmedim! (0)