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Duman-7 uygulamasında 221 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği ‘Duman-7’ operasyonunda 221 kilogram menşei belli olmayan kıyılmış tütün ile içi tütün dolu 1200 adet makaron ele geçirildi.

Duman-7 uygulamasında 221 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ve ‘Huzur Türkiye’ adı verilen uygulamaların, uyuşturucu, kaçak sigara ve kaçak tütün satışının engellenmesini kapsayan ‘Duman-7’ operasyonu, 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonun Elbistan ayağı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin öncülüğünde yapıldı. KOM ekipleri, birçok cadde ve sokakta önceden tespit edilen noktalara baskın düzenledi. 10 işyerinde arama yapıldı. Arama sonrasında 221 kilogram menşei belirsiz kıyılmış türün ile 1200 adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Ele geçirilerek 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılabilmesi amacıyla el konuldu.


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