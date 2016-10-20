Dulkadiroğlu Derneği’nden Saadet Partisi’ne ziyaret

Elbistan Dulkadiroğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ve üyeleri, Saadet Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Dulkadiroğlu Derneği Başkanı İsmail Doğan ve yönetim kurulu üyelerini misafir eden, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek yönetimi ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Polat, derneğin faaliyetlerine destek olacaklarını ifade ederek, başarı diledi.