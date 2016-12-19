Dulkadiroğlu Derneği’nden Emniyet ziyareti

Elbistan Dulkadiroğlu Derneği yöneticileri, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısının ardından Elbistan Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, taziye dileklerini ilettiler.

Elbistan Dulkadiroğlu Derneği Başkanı İlhan Şahin, Bitlis-Ahlat ve Diyarbakır-Silvan’dan dernek ziyaretine gelen vatandaşlarla birlikte Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne gittiklerini söyledi.

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polislerinden dolayı Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’a taziye dileğinde bulunan Dulkadiroğlu Derneği yöneticileri, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini vurguladılar.



