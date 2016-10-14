Dulkadiroğlu Derneği’nden aşure ikramı

Elbistan Dulkadiroğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Alauddevle Bozkurt Han adına mevlit okutulup, aşure ikramında bulunuldu.

Dulkadiroğlu hükümdarlarından Alauddevle Bozkurt Han’ın ölümünün 501. yıldönümü dolaysısıyla dernek olarak bir etkinlik düzenlediklerini belirten Dernek Başkanı İsmail Doğan, “Elbistan Dulkadiroğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Alauddevle Bozkurt Han ecdadımızın 501. anma yıldönümü dolayısıyla Mevlit okutulup, Muharrem ayı dolayısıyla da vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Bugün bin 500 kişilik aşure dağıttık ve Mevlit okuttuk. Tüm Türkiye’deki Dulkadiroğlularını, başkentlik yapmış olan Elbistan’da ağırlamak isteriz” dedi.

Dulkadiroğluları Devletinin 11. Hükümdarı Alauddevle Bozkurt Han hakkında bilgi veren Araştırmacı Yazar Adnan Güllü, şunları söyledi:

“Bu güzel etkinliği düzenleyen Dernek Başkan İsmail Doğan’ı kutluyorum. Dulkadiroğluları Devletinin 11. Hükümdarı Alauddevle Bozkurt Han 36 yıl bu bölgede hüküm sürmüştür. Buradaki birçok eser Alauddevle Bozkurt Han döneminde yapılmıştır. Kendisi bizim ecdadımızdır. Değerli dernek kurucuları da ölümünün 501. yıldönümünde bir Mevlit ile aşure dağıtımı ile yâd ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.”



