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Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’ne ulusal kalite etiketi ve sertifika

Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Funda Öztürk’ün hazırladığı ve öğrencilerin işaret dili ile seslendirdiği, ‘Doğanın Sesini Dinle’ adlı proje, eTwinning sertifikası almaya hak kazandı. Bu başarı, okula ulusal kalite etiketi de kazandırdı.

Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’ne ulusal kalite etiketi ve sertifika

eTwinning Kalite Etiketleri Sertifikaları, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle verildi.  Törene Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, il müdürlüğü idarecileri, sertifika almaya hak kazanan okulların müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende, eTwinning'de geçtiğimiz dönemde yaptıkları projeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Twinning Ulusal Destek Servisi tarafından ulusal kalite ödülüne layık görülen öğretmenler, yürüttükleri projeler kapsamında okullarında ve öğrencileriyle gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve öğrencilere sağladığı yararları anlattılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, öğretmenleri tebrik ederek yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu, projelerin oluşturduğu motivasyonun tüm öğretmenlerimiz arasında yaygınlaşması ve yeni projelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunacağını ve bireysel olarak her öğretmene desteklerini devam ettireceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürü Cuma Doğan da öğretmenleri tebrik ederek, yerel, ulusal ve uluslararası yeni projelerin ortaya çıkarılmasına yönelik yoğun çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende "Doğanın Sesini Dinle" projesiyle Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Funda Öztürk ve okulunu temsilen Erdal Çelebi'ye sertifikaları takdim edildi. Okulların yöneticilerine de okul kalite etiketi levhaları takdim edildi. Program sonunda toplu olarak fotoğraf çekildi.

Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Funda Öztürk’ün hazırladığı ‘Doğanın Sesini Dinle’ projesinde, öğrenciler, ‘Tohumlar Fidana’ şarkısını, işaret dili ile seslendirdi. Öğrenciler, okul bahçesinde işaret dili ile seslendirdikleri şarkıya klip çekti.


Yerel Manşetler
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