Düğüne giden aileyi taşıyan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

Elbistan-Malatya karayolunda düğüne giden aileyi taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu buğday tarlasına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan düğün için yola çıkan Ramazan D. idaresindeki 44 PT 782 plakalı otomobil, İkizpınar Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yol kenarındaki buğday tarlasına giren otomobil, metrelerce ilerledikten sonra durabildi. Kazada, içinde çocukların da bulunduğu otomobildeki Seda D. yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla tarladan 112 Acil Servis ambulansına taşınan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Seda D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.