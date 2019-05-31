Düğünde silaha karşı ortak protokol imzaladılar

Ekinözü'nde "Güvenli düğün projesi" projesi kapsamında düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla Kaymakam Sayın Fatih Sayar’ın başkanlığında Belediye Başkanı Bilal Eker, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve daire amirlerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.

Toplantıya başkanlık eden Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, düğünlerde havaya ateş açılmasının kültürümüzde yer almadığını vurgulayarak, bu olayın gerçekleşmesinin insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve insanların huzurunu bozduğunu kaydetti.

Bu noktada muhtarlara da büyük görevler düştüğünü belirten Kaymakam Sayar, düğün evlerinin cenaze evine dönüşmemesi için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bir kişinin silah atma zevki için düğün ve eğlenceye katılan vatandaşların huzursuz olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlatan Kaymakam Sayar, şöyle konuştu:

“İlçemizde düğün sezonunda bazı vatandaşlar düğünden gerek kuru sıkı tabanca ile gerekse de gerçek tabanca ile havaya bilinçli-bilinçsiz ateş etmektedir. Havaya ateş edilen bu silahlardan çıkan mermiler kimi zaman düğünde bulunan kişileri yaralamakta olduğu gibi kimi zamanda bir kişinin hayatına mal oluyor. Bizler gerek emniyet amirliği olsun gerekse jandarma ekipleri olsun bu durumun önüne geçmek için çalışma başlattık. Bu çalışmanın ilk başlangıcı muhtarlarımızı bilgilendirmek. Burada muhtarlarımıza yapmaları gereken şeyleri anlatırken, düğün sahiplerini ne gibi konularda bilgilendirme yapacakları onları anlatıyoruz. Bizler inanıyoruz ki muhtarlarımız istediği zaman düğünlerde silah atılmasının önüne geçilecektir."

Düğünlere polis ve jandarma ekipleri de görevlendirmeyi düşündüklerini söyleyen Kaymakam Sayar, “Mahalle muhtarları tarafından uyarılan vatandaşlar halen düğünde silah atmaya devam edilirse, düğünlerde bir polis memuru düğün boyunca görevli olacaktır. Özellikle kamu görevlisi olan kişilerin bulunduğu düğünlerden silah atıldığı veya onların silah attığı tespit edilmesi halinde o kişilere cezai işlem uygulanacaktır” dedi.

Toplantının sonunda düğünlerde silah atılması ile etkin mücadele kapsamında protokol imzalandı.







