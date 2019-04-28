Düğünde silah sıkarken jandarmaya yakalandı

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde düzenlenen düğün merasiminde havaya rastgele ateş açan bir şahıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şahsın, bulundurma ruhsatlı silahla havaya ateş açtığı tespit edildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artan düğün, nişan gibi merasimlerde silah atılmasını önlemek için denetimlerini sıklaştırdı. İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde bir düğünde denetim yapan jandarma görevlileri, R.B. isimli şahsın tabanca ile havaya rastgele ateş açtığını tespit etti. R.B., jandarma tarafından gözaltına alınırken bulundurma ruhsatlı olduğu öğrenilen silahına da el konuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.