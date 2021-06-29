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Düğünde jandarmaya mukavemette bulunan şahıs tutuklandı

Elbistan’da, süresinde bitirilmeyen düğünü sonlandırmak isteyen jandarma ekiplerine mukavemette bulunan bir şahıs, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğünde jandarmaya mukavemette bulunan şahıs tutuklandı
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Elbistan’da, süresinde bitirilmeyen düğünü sonlandırmak isteyen jandarma ekiplerine mukavemette bulunan bir şahıs, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonundaki bir düğünün sınırlama saatinden sonra devam ettiğine ilişkin ihbar üzerine sorumluluk sahasında bulunan mahalleye gitti. Burada, pandemi tedbirleri kapsamında düğünün sonlandırılmasını isteyen jandarma ekiplerine mukavemette bulunuldu. Çıkan olay sonrasında jandarma görevlilerine mukavemette bulunduğu gerekçesi ile bir şahıs hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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