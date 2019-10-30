Düğün salonu ve aşevi yıkılıyor

Sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımı için hareke geçen Elbistan Belediyesi, düğün salonu ve aşevini yıkacak.

Yapılacak yıkım hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında ilçe genelinde kent estetiğini bozan ve afet riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 1984 yılında temeli atılan ve 1985 yılında hizmete açılan belediye düğün salonu ve aşevi yıkılacak. Özellikle binlerce çiftin düğününe ev sahipliği yapan düğün salonumuz, önümüzdeki günlerde yeni bir proje kapsamında daha modern olarak inşasına başlanacak. Birçok vatandaşımızın düğünün olması ve mağduriyet yaşamamaları için düğün salonunun yıkımı bu güne bırakılmıştır. Yıkılan binaların enkazı, yine belediyemiz ekipleri tarafından kaldırılarak görüntü ve çevre kirliliği ortadan kaldırılmış olacak” denildi.