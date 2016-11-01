DSİ’nin Söğütlü’deki temizlik çalışması devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 204. Afşin Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dragline ekskavatörlerle Söğütlü Çayı’nın Esentepe köprüsü civarında yatak temizliği çalışması başlattı.

Söğütlü Çayı’ndaki kapsamlı rekreasyon çalışması öncesinde taşkın riskini ortadan kaldırmayı amaçlayan DSİ ekipleri, çayın yatağında rüsubat temizliği yapıyor.

Nurhak Dağı eteklerinden doğan ve çok sayıda yerleşim alanını geçtikten sonra Elbistan’da Ceyhan Nehri ile buluşan Söğütlü Çayı, 2 yıl önce yaşanan sel olayı ile gündeme geldi. Uzun süredir kapsamlı ıslah çalışması yapılmayan çay yatağı eriyen kar ve yağmur sularını taşıyamadı. Çayın Sevdilli Mahallesi civarından Ceyhan Nehri’ne döküldüğü noktaya kadar etkili olan selde yüzlerce dönüm ekili alan zarar görürken yükselen su mahalle aralarına kadar ulaştı. Devlet Su işleri 20. Bölge Müdürlüğü de bu gelişme üzerine çayda taşkın ve sel riskini ortadan kaldıracak çalışmanın startını verdi. DSİ Afşin 204. Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü kapsamlı çalışma ile çay yatağının büyük bölümü, mevcut halinden kat kat fazla su taşıyacak şekilde genişletildi ve seddeler yükseltildi. Termik Caddesi’ne kadar ulaşan çalışmalar, kapsamlı rekreasyon projesi yapılacağı için durduruldu. Söğütlü Çayı’nın yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki şehir geçişini düzenleyecek rekreasyon projesinin ihale hazırlıkları sürerken vatandaşların talebi doğrultusunda harekete geçen DSİ ekipleri, taşkın koruma çalışmasının startını verdi. 2 adet dragline olarak tabir edilen ekskavatörler, çalışmalara Esentepe köprüsü ayaklarından başlandı. Çayın yatağının çöp, kum, ot ve diğer yabancı maddelerden temizlenerek taşkın riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Çalışma ile seddeler yükseltilirken sazlıkların oluşturduğu görüntü kirliliği de tarihe karışacak.

Proje ihalesine çıkılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü, Söğütlü Çayı’nın 0 noktası ile 4 bin 250 metre arasında taşkın koruma çalışması yapacak. Taban kaplama ve seddelerin kaplaması bu kapsamda yapılacak. Bu kapsamda çay üzerinde 3 adet köprü yer alıyor. Köprünün bir tanesi Battalgazi Mahallesi’nde okullara ulaşımı da sağlayacak, karayolu ulaşımına da açık bir köprü olacak. Yani 4 bin 250 metrelik taşkın koruma kanalı ve 3 tane de köprü bu proje kapsamında yapılacak. Çalışmalara yılsonunda başlayacak. Söğütlü Çayı etrafındaki peyzaj çalışması ise ikinci ve üçüncü aşamada yapılacak. İlk etapta 2016-2017 yıllarında taşkın koruma projesini tamamlanacak. Söğütlü Çayı’nın tabanı betonla kaplanacak ve seddeler yapılacak.



