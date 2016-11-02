DSİ’den Kahramanmaraş’a 13 yılda 2 milyar 637 bin TL yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’a, 2003-2016 yılları arasında yapılan yatırım miktarı 2 milyar 637 bin TL’ye ulaştı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlara ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Acu, “Kahramanmaraş’a 2003-2015 yılları arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 2 milyar 547 bin 847 TL yatırım yapılmıştır. 2016 yılında yapılan harcama ile Kahramanmaraş iline yapılan toplam yatırım tutarı 2 milyar 637 bin 420 TL’ye ulaşmıştır” dedi.





İl genelinde 10 adet sulama tesisinin tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Kahramanmaraş ilimizde 2003 yılından bugüne kadar 10 adet sulama tesisi tamamlanarak, tamamlanan tesisler ile toplamda 128 bin 590 dekar alan sulamaya açılarak çiftçilere yılda 56,1 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 32 adet sulama tesisi tamamlanacak ve toplamda 583 bin 371 dekar zirai alan sulamaya açılacaktır. Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 296 milyon TL zirai gelir artışı sağlanacaktır” bilgilerini verdi.

26 adet sulama tesisi inşaatında çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Genel Müdür Acu, şunları söyledi:

“Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinde 26 adet sulama tesisi inşaatında çalışmalar devam etmektedir. Devam eden 26 adet sulama tesisinin tamamlanması ile birlikte Kahramanmaraş ilimizde 1 milyon 568 bin 441 dekar zirai alan sulanacak olup, sulu tarım ile birlikte ürün çeşit ve kalitesinde artış meydana gelecektir. Bölgede sulu tarıma geçilmesi ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 306 milyon 256 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kahramanmaraş ilinde 32 adet sulama projesinin planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir. Planlama ve proje çalışmaları tamamlandığında tesis edilecek su yapıları ile Kahramanmaraş ilimizde 890 bin dekar münbit zirai alan suya kavuşacaktır.”