DSİ’den Büyükyapalak Göleti için önemli adım

Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’ndeki 5 bin dekar araziyi sulayan Büyükyapalak Göletinin gövde kısmında oluşan 3 ayrı su sızıntısının önlenmesi için, Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü tarafından proje hazırlıkları başladı.

Yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması beklenen proje sonunda gölet gövdesindeki çatlakların en verimli şekilde kapatılma yöntemi de belirlenmiş olacak. Gölet ve baraj gibi yapılarda sızıntıları önlemek için tercih edilen yöntemlerin başında beton geliyor. Kaçak olan noktalara suda donan beton enjekte edilebiliyor ya da duvar örülebiliyor. Diğer etkili bir yöntem ise, günümüzde birçok gölet üzerinde uygulanmış yüksek sızdırmazlık sağlayan, yani genellikle toprak altında kullanılan ve son derece ince olan geomembran adı verilen sentetik su yalıtım örtüsü kullanma şekli.

Mahalledeki binlerce dönümlük araziyi sulaması için Elbistan-Darende karayolu, Kayapınar mevkiinde inşa edilen Büyükyapalak Göleti, gövdesindeki 3 ayrı çatlak noktası nedeniyle su tutamıyor. 2002 yılında yapımı tamamlansa da kanaletleri ve sulama sistemleri projesi hayata geçirilmediği için sulamada kullanılamayan göletin gövdesinde zamanla sızıntı noktaları oluştu. Tamamen dolduğunda 17 bin dönüm araziyi sulama kapasitesi olan gölette biriken suyun yüzde 50’sine yakınının tekrar akmasına neden olan sızıntı noktalarının kapatılması için kapsamlı bir bakım onarım çalışmasının zorunluluğunu ortaya çıkardı. Tüzel kişiliği sona eren Köy Hizmetleri Birliği tarafından yapılan göletin, 2015 yılında Devlet Su İşleri’ne (DSİ) devredilmesinin ardından Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü, bakım-onarım için gerekli çalışmaların belirlenmesi için bir envanter çıkarma çalışmalarını tamamladı. 2016 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firma ile 15 Aralık 2016 tarihinde sözleşme imzalandı.

Projeyi hazırlamak için 180 gün süre tanınan firmanın teknik ekibi, geçtiğimiz günlerde Elbistan’a gelerek, gölet ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yüklenici firma, böylece Büyükyapalak Göletinde; gövde kısmında bulunan su kaçaklarının önlenmesi ve yaklaşık 5 bin dekar arazide kapalı sistem basınçlı borulu sulama şebekesi projelerinin hazırlanması için ilk adımı atmış oldu. Proje çalışmalarının tamamlanması durumunda DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı DSİ Genel Müdürlüğü ek yatırım programına inşaat işi teklif edilecek ve yatırım programına alınması durumunda da bu yıl içerisinde inşaat ihalesi gerçekleştirilecek.

Başkan Bulut, “Göletin, Büyükyapalak için önemi büyük”