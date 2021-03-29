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DSİ, yaban hayvanları susuz kalmasın diye dağları deldi

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları susuz kalmasın diye dağları delerek suya ulaştı.

DSİ, yaban hayvanları susuz kalmasın diye dağları deldi
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DSİ 20. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 19.Sondaj Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü adına, Ekinözü ilçesine bağlı Maarif Mahallesi’nde sondaj kuyusu açtı. Yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayacak sondaj, Salavan Dağı’nın 1630 metre kotunda zor arazi şartlarında açıldı. Metrelerce derinlikten suyu yeryüzüne çıkaran ekipler, bölgede yaşayan yaban hayvanlarının su problemini ortadan kaldırdı.

Mahalle Muhtarı Cuma Özcan, “Bölgemizde yaban hayvanları su problemi yaşıyordu. Bende bu durumu yetkililere bildirdim. Sağ olsunlar su problemini ortadan kaldırdılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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