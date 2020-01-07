DSİ, sulama kanallarının temizliğine başladı

Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 7 mahalledeki 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm arazisini suladığı Kalealtı Sulama Birliği, AKEDAŞ’a olan elektrik borcundan dolayı 2012 yılında faaliyetlerini durdurdu. Arazileri susuz kalan binlerce çiftçi, sondajlarla ürünlerini yetiştirmeye çalışırken; imkan bulamayanlar ise tarlalarına sadece hububat ekmekten başka çare bulamadı. 8 yıldır atıl durumda bekleyen Kalealtı Sulama Birliği’nin sulama onarım işi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı ek yatırım programına dahil edildi. DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü de, pompa istasyonunun revizyonunu öngören ihale için tarihi belirledi. 20 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek ihalenin ardından, Ceyhan Nehri’nden alınan suyu, kanala aktaracak pompaların onarım çalışmalarına başlanacak. Çalışma kapsamında istasyonda bulunan pompaların bakımı yapılacak. Aynı zamanda 3 bin 750 metre uzunluğunda beton kanalet döşenerek, Ceyhan Nehri’nden alınan su, ilk etapta yaklaşık 40 bin dönüm tarlaya ulaştırılacak.

İhale ile ilgili çalışmalar sürerken Devlet Su İşleri (DSİ) 204. Afşin Şube Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle kanal temizliğine başladı. Ana kanalda süren çalışmalar kapsamında toplam 18 kilometre uzunluktaki kanallar, yıllardır biriken taş ve diğer malzemelerden temizlenecek.

DSİ’nin kanallarda temizlik çalışmasına başlaması ise en çok bölge çiftçisini sevindirdi. Kalealtı Sulama Birliği’nin yeniden faal duruma geçmesi için atılan ilk somut adımdan dolayı mutluluk duyduklarını belirten çiftçiler, “Kanallarda çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde de ihale düzenlenecek. Bu bahardan itibaren tarlalarımıza su akacağını ümit ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.