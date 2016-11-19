DSİ, Söğütlü için kolları sıvadı

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü, Elbistan’ı ortadan ikiye bölerek akan Söğütlü Çayı’nda taşkın koruma çalışmaları için düğmeye bastı. Yapılacak çalışmalar ile Söğütlü Çayı’nın şehir merkezinde kalan 2 bin 750 metrelik kısmında harçlı pere duvar yapılacak, duvarlar korkuluk ile kaplanacak, proje kapsamında bir de araç trafiğine açık köprü yapılacak.

DSİ, Nurhak Dağı eteklerinden doğan ve kilometreler kat ettikten sonra Elbistan şehir merkezini ortadan ikiye bölerek akan Söğütlü Çayı’nda yaşanan taşkınların önüne geçmek, aynı zamanda çayın ortaya çıkardığı kötü görüntüyü sona erdirmek amacıyla çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Söğütlü Çayı’nın Ceyhan Nehri ile birleştiği alandan başlayarak, şehir merkezinde kalan 2 bin 750 metrelik bölümüne yeni baştan düzenlemek amacıyla ihaleye çıkılıyor. İhale ise, 14 Aralık 2016 tarihinde DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak.

Söğütlü Çayı’nın şehir merkezinde kalan kısımlarında incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, yapılacak çalışmaların ardından Söğütlü’nün şehre güzellik katacağını, Gazi Mustafa Kemal Lisesi civarına yapılacak bir köprü ile de hem yaya trafiğinin, hem de araç trafiğinin sağlanacağını belirtmişti.

DSİ tarafından Söğütlü Çayı’nın kat ettiği tüm alanlarda yatak temizliği yapılırken, şehir merkezinde de bu işlemler gerçekleştirildi.

14 Aralık 2016 günü yapılacak ihale ile Söğütlü Çayı yatağında 2 bin 750 metre harçlı pere (taş duvar) yapılacak. İhale kapsamında yapılan taş duvarlar ise, gabyon şilte ile kaplanacak ve her iki taraftaki taş duvarların üzerine korkuluk yapılacak.

Aynı proje ile Söğütlü Çayı üzerine bir de köprü yapılacak. Köprü, Söğütlü Çayı’nın hemen yanında bulunan Gazi Mustafa Kemal Lisesi, Esentepe Ortaokulu ve Elbistan Anaokulu civarına yapılacak. Köprü ile öğrencilerin okullara ulaşımı sağlanırken, aynı zamanda araç trafiğine de hizmet verecek.

DSİ 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, daha önce yaptığı inceleme gezisinde, Söğütlü Çayı ile ilgili olarak, şunları belirtmişti:

“Söğütlü Çayı’nın Ceyhan Nehri ile birleştiği noktayı biz 0 olarak kabul ediyoruz ve proje buradan itibaren başlıyor. Şuanda ilk etapta, bu 0 noktasından başlayarak bizim taşkın koruma çalışmamız olacak. Taban kaplama ve seddelerin kaplaması bu kapsamda yapılacak. Proje kapsamında köprüler de bulunuyor. Köprünün bir tanesi Battalgazi Mahallesi’nde okullara ulaşımı da sağlayacak, karayolu ulaşımına da açık bir köprümüz olacak. Çalışmalar inşallah en kısa zamanda başlayacak.”

Söğütlü Çayı Taşkın Koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj projesinin yapılacağını da belirten Köleoğlu, “Söğütlü Çayı etrafındaki peyzaj çalışmamız ise daha sonra, ikinci ve üçüncü aşamada yapılacak. İlk etapta 2016-2017 yıllarında taşkın koruma projesini tamamlayacağız. Söğütlü’nün tamamının tabanı betonla kaplanacak ve seddeler yapılacak. Bu kirli görüntü tamamen ortadan kalkacak. Buradaki sazlık alanlar ve kirli ortamlar tamamen ortadan kalkacak ve bu alana bir güzellik katacak” demişti.